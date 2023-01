Eis veertien jaar cel en tbs voor moord op Haagse dakloze

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jeffrey van der E. (36) en Merel W. (36), voor de moord op de 56-jarige Hagenaar Rinus de Boer. Het slachtoffer, dat in een daklozenopvang verbleef, werd begin september 2021 in een parkje aan de de Lijnbaan in Den Haag „als een beest afgeslacht”, aldus de officier van justitie in de onderbouwing van zijn strafeisen. „Dit is een volkomen zinloze, gruwelijke daad geweest. Het is bijna niet te bevatten wat er is gebeurd.”