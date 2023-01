Activisten melden gewonden tijdens demonstratie Lützerath

Tijdens de confrontaties tussen politie en enkele honderden linksradicale betogers bij ‘bruinkooldorp’ Lützerath is zaterdag een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat stellen althans de activisten. Volgens deze actievoerders raakte een niet nader genoemd deel van hen zwaargewond, en is er naast ambulances ook een traumahelikopter ingezet. Eén persoon zou hondenbeten hebben opgelopen, een ander raakte bewusteloos, meerdere mensen liepen zware hoofdwonden op. Ook raakten mensen gewond door de inzet van pepperspray. „De situatie is onoverzichtelijk”, aldus de activisten rond Lützerath zaterdagavond.