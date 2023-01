Halverwege dit jaar besluit het kabinet of er bij de Nijkerkerbrug in Zeewolde een nieuwe kazerne wordt gebouwd. Op het militaire complex zou plaats moeten zijn voor 7000 militairen en zo’n 1300 opleidingsplaatsen. Defensie zou een voorkeur voor Flevoland hebben, onder andere omdat daar nog voldoende stikstofruimte is om te bouwen. Agrariërs zijn echter niet blij met de plannen.