De baas van de politie in Aken, verantwoordelijk voor de ontruiming van ‘bruinkooldorp’ Lützerath, heeft vrijdagavond uitgehaald naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Die was vrijdagmiddag op bezoek in het dorp, waar de politie bezig is met het beëindigen van een bezetting.