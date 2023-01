Veilig Thuis: crisissen van nu zorgen voor toenemende spanningen

De woningnood, de energiecrisis, de coronatijd en de inflatie: het zorgt voor toenemende spanningen in gezinnen. Dit merkt advies- en meldpunt Veilig Thuis op, in een gesprek over de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum die vrijdag zijn gepubliceerd. Hierin was een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat te maken krijgt met huiselijk geweld.