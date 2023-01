VS nadert schuldenplafond, minister wil hogere bovengrens

De overheid van de Verenigde Staten zit bijna aan de wettelijk vastgestelde grens van het aantal schulden dat ze mag aangaan. Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwt in een brief aan Congresleden dat dit schuldenplafond volgende week donderdag wordt bereikt. Met „buitengewone maatregelen” is het nog mogelijk om een tijdlang door te gaan met geld uitgeven, maar ze roept politiek leiders op het snel eens te worden over een verhoging van die bovengrens.