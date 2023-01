Het Russische leger heeft vrijdag complimenten uitgedeeld aan de „dappere” huurlingen van de Wagner-groep die de afgelopen tijd een bloedige strijd hebben gevoerd in en rond de Oost-Oekraïense plaats Soledar. De zeldzame loftuiting kwam kort nadat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin wederom kritiek op het ministerie van Defensie in Moskou had geuit.