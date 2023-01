Door een frontale botsing op de N341 tussen Ommen en Den Ham in Overijssel is vrijdag een 47-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op de Hammerweg. Een vrachtwagen die in de richting van Den Ham reed, kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een personenauto.