Binnen zestien dagen viel in grote delen van de Amerikaanse staat Californië meer dan de helft van de hoeveelheid regen die normaal in een heel jaar naar beneden komt. In de bergen rond Santa Barbara werd zelfs bijna 90 procent van het jaarlijkse totaal gemeten. De enorme plensbuien gingen ook nog eens met zware stormen gepaard. En het einde is nog niet in zicht.