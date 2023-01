Energieminister Rob Jetten verwacht dat het mogelijk is een stroomtekort na 2030 te voorkomen, maar daarvoor zijn wel „fundamentele keuzes” nodig. Het is „een van mijn topprioriteiten” om in samenwerking met omringende landen te voorkomen „dat we in het donker komen te zitten”. Dat zegt de bewindsman naar aanleiding van een rapport waarin netbeheerder TenneT waarschuwt voor een dreigend tekort aan stroom na 2030.