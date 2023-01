Bezetters Lützerath: politie brengt actievoerders in levensgevaar

Politie en bezetters van het ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond, ruziën over het weghalen van activisten die in hoge palen zijn vastgeketend. Volgens de bezetters van het dorp brengt de politie deze mensen die op acht meter hoge palen zitten, in levensgevaar door de kabels door te snijden waarmee deze palen rechtop worden gehouden. Een woordvoerster van de politie laat in een reactie weten, dat de specialisten in het dorp „best wel weten wat ze doen” bij het uit de palen halen van de activisten.