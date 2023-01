De Duitse regering heeft erop aangedrongen dat de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalni „onmiddellijk” medische bijstand krijgt. Hij is volgens Berlijn in een politiek proces veroordeeld en heeft dringend medische hulp nodig. De 46-jarige Navalni zit in een strafcel en liet woensdag weten koorts te hebben en geen medische bijstand te krijgen.