Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) zegt dat de vraag of zij ambieert om fractieleider te worden van haar partij ChristenUnie „niet aan de orde” is nu Gert-Jan Segers afstand heeft gedaan van die positie. Ze wijst erop dat ze nu in het kabinet zit, na twaalf jaar in Den Haag „misschien ook andere keuzes gaat maken” en dat er een opvolger klaarstaat voor Segers in de persoon van Mirjam Bikker.