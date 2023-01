Verlichtingsbedrijf Signify zet herstel voort in positieve AEX

Signify was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index, die de opmars voortzette. Het verlichtingsbedrijf wist daarmee verder te herstellen na de aanvankelijke schrikreactie op de omzetwaarschuwing die het donderdag afgaf. Beleggers waren daarnaast vooral in afwachting van de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, BNY Mellon en Wells Fargo. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.