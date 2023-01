Ruim tien brandweerlieden die levens hebben gered bij de dodelijke ramp met de Grenfell Tower in 2017 in Londen zijn gediagnosticeerd met kanker, meldt de Britse krant Daily Mirror. Het gaat onder meer om gevallen van darmkanker en leukemie, waarvoor geen remedie bestaat. Bij de brand, die 72 mensen het leven kostte, kwamen veel brandweerlieden meer dan tien uur vast te zitten in de rokerige toren.