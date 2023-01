Jaar cel geëist tegen ex-agenten voor samenwerken met bende

Tegen twee voormalige politieagenten is donderdag bij de rechtbank in Almelo een jaar celstraf geëist. De twee worden ervan verdacht dat ze onrechtmatig informatie uit politiesystemen hebben gehaald en hebben doorgespeeld naar een grote wietbende in Almelo. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich van begin 2016 tot april 2018 schuldig gemaakt aan computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim en deelname aan een criminele organisatie.