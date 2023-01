Leverancier mondkapjes: in beroep tegen terugbetaling 43 miljoen

Mondkapjesleverancier O2 Health gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Alkmaar, die het bedrijf heeft veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 43 miljoen euro aan de overheid. Eigenaar Rutger Brest van Kempen laat dat desgevraagd aan het ANP weten. Hij wil inhoudelijk niets kwijt over de zaak en wil ook niet vertellen of O2 Health momenteel nog actief is. „Ik kan daar nu geen enkele uitspraak over doen”, zegt hij.