Advocaat: firma kan 43 miljoen voor mondkapjes niet terugbetalen

Het bedrijf O2 Health, dat volgens de rechter ondeugdelijke mondkapjes heeft geleverd aan de overheid, is niet in staat om 43 miljoen euro aan de overheid terug te betalen. Advocaat Ellen Gielen laat dat weten aan het ANP. „Met het voorschot dat de overheid heeft betaald zijn de mondkapjes ingekocht. Ik vermoed dat het geld daar grotendeels voor is aangewend”, zegt Gielen, die het kleine bedrijf uit Heerhugowaard verdedigde in de rechtbank. „Dat betekent dat er geen 43 miljoen meer is.” Verder bezit O2 Health volgens haar geen noemenswaardige bezittingen.