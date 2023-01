Supermarktketen PLUS zag het afgelopen jaar de omzet uit onlineboodschappen teruglopen, ondanks een fusie met supermarkt Coop aan het begin van 2022. Volgens PLUS komt dat omdat mensen hun bezoek aan de onlinesupermarkt afwisselen met een bezoek aan de fysieke winkel. Tijdens corona kozen veel klanten juist nog voor het doen van boodschappen via het internet.