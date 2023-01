De man die woensdag voor en in het Parijse station Gare du Nord mensen met een steekwapen aanviel, wordt beschuldigd van poging tot moord. De politie heeft hem in het ziekenhuis verhoord waar hij werd geopereerd, nadat hij was neergeschoten op het station door agenten. Het is volgens Franse media nog steeds niet precies bekend wie de man is. Over het motief van de man is vooralsnog niets bekend.