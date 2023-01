BNNVARA vindt dat de uitlatingen van presentator Natasja Gibbs over Israël in de talkshow Op1 „voldoende steun in feiten en actualiteit” hebben. Zij baseerde haar uitspraak dat Israël een „apartheidsregime” voert onder meer op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties. Dat laat de omroep donderdag aan het ANP weten.