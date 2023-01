Signify zakt in licht hogere AEX na omzetwaarschuwing

Signify was donderdag de grootste verliezer in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het verlichtingsbedrijf werd bijna 4 procent lager gezet na een omzetwaarschuwing. Het concern kampte in het vierde kwartaal met een sterker dan verwachte verslechtering van zijn activiteiten in China als gevolg van de verstoringen door de corona-uitbraken in dat land. Ook andere onderdelen presteerden minder goed dan verwacht. Door de lagere omzet en hoge vaste kosten valt de winstmarge dit jaar ook lager uit dan gehoopt.