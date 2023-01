IEA: aantal banen door energietransitie in 2030 verdubbeld

De wereldwijde transitie naar groene energie kan in 2030 meer dan twee keer zoveel banen opleveren als nu. Bovendien zal de duurzame energiemarkt tegen die tijd in waarde zijn verdrievoudigd. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn laatste rapport. Wel voorziet de organisatie risico’s als de ontwikkeling van nieuwe technieken en het winnen van grondstoffen in handen van slechts een klein aantal landen blijft.