Fast Retailing en Chinese techbedrijven dalen op beurzen Azië

Fast Retailing behoorde donderdag tot de sterkste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Japanse retailer de salarissen van de werknemers bij zijn kledingketen Uniqlo tot 40 procent gaat verhogen. Het moederbedrijf wil met die salarisverhoging de loonkloof tussen werknemers in Japan en die in het buitenland verkleinen. Door de snelle vergrijzing in Japan is er in veel sectoren in het land ook een nijpend tekort aan personeel.