De huurprijzen in de vrije sector zijn in het laatste kwartaal van 2022 licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Nieuwe huurders betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld 16,59 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dit 16,78 euro per vierkante meter. Dat komt neer op een daling van 1,1 procent op jaarbasis, meldt huurwoningplatform Pararius donderdag op basis van het huuraanbod op de site.