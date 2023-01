De leider van de Liberale Partij (PL) van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdag gezegd dat partijleden die hebben deelgenomen aan de bestorming van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia per direct uit te partij zullen worden gezet. Het gaat dan specifiek om situaties waarbij ze worden geïdentificeerd op videobeelden waarop is te zien dat ze geweld gebruiken.