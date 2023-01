De vliegtaks die sinds 1 januari geldt, zorgt er nog niet voor dat Nederlanders minder vliegvakanties boeken. Verschillende reisorganisaties zien wel dat vakantiegangers meer prijsbewuste keuzes maken. Zo zijn all-inclusive vakanties en last minutes populairder en wordt er vaker gekozen om te vliegen vanaf een vliegveld in België of Duitsland.