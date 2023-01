Website milieuorganisatie MOB vermoedelijk gehackt

De website van milieuorganisatie MOB is vermoedelijk gehackt. Op de site is een getekend plaatje van een vos gezet met daaronder de tekst: „Zij die de boeren tot kreupelen willen slaan, zullen zelf tot kreupelen verworden.” Voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie voluit heet, zegt in een eerste reactie dat hij erover gaat bellen met de systeembeheerder. Hij had zelf nog niet opgemerkt wat er met zijn website aan de hand was.