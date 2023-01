Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht, staat vanaf volgende week maandag weer op de Domtoren. De met bladgoud vergulde windvaan met het beeld van Sint Maarten op zijn paard werd in 2021, een dag na de feestdag die naar hem is vernoemd, van de toren gehaald om te worden gerestaureerd. Nu is hij in oude glorie hersteld en pronkt hij binnenkort weer op het hoogste punt in het stadshart.