EU-rekenkamer prijst coronareispas als enige succesvolle maatregel

Het Europese digitaal coronacertificaat waarmee het reizen voor gevaccineerde of herstelde EU-burgers tijdens de pandemie gemakkelijker werd gemaakt, was doeltreffend en succesvol. Maar andere technologische middelen die Brussel inzette om gemeenschappelijk besmettingen en contacten te traceren en de verspreiding van het virus in Europa te beperken waren dat minder, aldus de Europese Rekenkamer (ERK). De controleurs roepen de EU op zich beter voor te bereiden op mogelijke toekomstige noodsituaties.