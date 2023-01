Het vliegverkeer binnen de Verenigde Staten komt weer langzaam op gang nadat dit even stil was komen te liggen door een technische storing. Binnenlandse vluchten vanaf de vliegvelden in Newark en Atlanta worden volgens luchtvaartdienst FAA nu al hervat omdat de operatie in die gebieden vastliep. Op andere luchthavens mogen vluchten vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd naar verwachting weer vertrekken.