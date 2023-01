De Britse prins Harry beschuldigt de media ervan dat zij bewust zijn woorden over Afghanistan uit zijn autobiografie Spare hebben verdraaid. „Ze hebben er bewust voor gekozen om alle context te verwijderen en individuele onderdelen van mijn verhaal te kiezen, om die vervolgens in sappige krantenkoppen te veranderen”, zei Harry in een vraaggesprek in The Late Show van Stephen Colbert.