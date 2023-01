De totale goederenoverslag in de gefuseerde havens van Antwerpen en Zeebrugge is vorig jaar met 0,7 procent gedaald ten opzicht van 2021 tot 286,9 miljoen ton. Volgens de directie zetten geopolitieke spanningen, de energiecrisis en aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens de volumes het hele jaar onder druk, met name bij de containeroverslag, die 8,6 procent in ton afnam.