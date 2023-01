Het nieuws over de oorlog in Oekraïne wordt de afgelopen maanden vooral gedomineerd door discussies over de levering van steeds zwaarder oorlogstuig aan Kiev. Russische verliezen worden uitvoerig besproken, soms in nauwelijks verholen triomfantelijke bewoordingen. Maar de roep om vrede lijkt intussen goeddeels te verstommen. Terwijl het volgende maand al een jaar geleden is dat het geweld losbarstte.