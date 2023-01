Een wervingstekst van ”Laudius Thuisstudies” wekt de suggestie dat je na een cursus van achttien maanden aan de slag kunt als geestelijk verzorger bij defensie of in de gevangenis. „Misleidend”, vindt opiniemaker en communicatieadviseur Jan-Willem Wits. Hij diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie.