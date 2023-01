Gemeenteambtenaren leggen eind deze maand het werk neer om zo een betere cao af te dwingen. Dat meldt vakbond FNV, nadat het ultimatum dat zij aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgelegd woensdag is verlopen. Het zwaartepunt van de staking ligt in eerste instantie op reinigingsdiensten en handhaving, laat FNV-bestuurder Marieke Manschot weten.