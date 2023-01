Een grote politiemacht heeft zich in de vroege ochtenduren opgesteld bij het bezette Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond, en is volgens een ANP-verslaggever ter plaatse door barricades van de bezetters gedrongen. In het dorp vinden schermutselingen plaats tussen de politie en actievoerders, die opgeroepen worden te vertrekken. De evacuatie is gestart, aldus de politie.