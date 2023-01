Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat is op de Griekse televisie bekendgemaakt. Constantijn was koning van 1964 tot 1973, toen Griekenland veranderde in een republiek. Vanaf 1967 was hij verbannen na een staatsgreep van conservatieve legerofficieren, maar de laatste jaren heeft hij gewoon in Griekenland doorgebracht.