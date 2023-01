Mensen die in het UMC Utrecht een operatie moeten ondergaan, mogen tot vlak voor de ingreep blijven drinken. Het ziekenhuis deed afgelopen jaren onderzoek naar het aanpassen van de richtlijn en concludeerde onlangs in een wetenschappelijke publicatie dat het werkt. Naar eigen zeggen is het UMC in de domstad het eerste ziekenhuis dat patiënten toestaat tot vlak voor de operatie te blijven drinken.