Armenië wil dit jaar geen gastheer zijn voor militaire oefeningen van het door Rusland geleide defensiebondgenootschap (CSTO) van zes voormalige Sovjetrepublieken. De Armeense premier Nikol Pasjinian gaf met die aankondiging uiting aan zijn groeiende frustratie over Moskou. Het is onder de huidige omstandigheden „onredelijk” deze oefeningen in Armenië te laten plaatsvinden, zei Pasjinian.