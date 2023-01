Koffiepads en theezakjes mogen nu officieel bij het gft-afval

Gebruikte koffiepads en theezakjes mogen voortaan bij het groente- fruit- en tuinafval worden gegooid. Een deel van de koffie- en theedrinkers deed dat al, maar nu is het ook daadwerkelijk de bedoeling, laat branchevereniging Koffie & Thee Nederland weten. De sector heeft de koffiepads en theezakjes dusdanig aangepast, dat ze voor het overgrote deel composteerbaar zijn. Dat is wel ruim een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was.