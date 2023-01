Horeca in 2022 nog niet op niveau van voor corona

Hoewel Nederlanders het afgelopen jaar massaal terugkeerden naar de horeca, is de omzet van de foodsector in Nederland nog niet op het niveau van 2019, meldt kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN). De omzet van de foodservicesector, een verzamelnaam van horeca, catering maar ook bijvoorbeeld tankstations en stationshoreca, is nog 3 procent lager dan in het laatste jaar voor corona. En dat terwijl de prijzen voor veel zaken zijn gestegen.