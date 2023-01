De politie heeft zondagavond op de A12 bij Arnhem een 35-jarige man uit het Utrechtse Westbroek aangehouden die liefst 242 volle flessen lachgas in zijn wagen had. Agenten kwamen het illegale transport op het spoor naar aanleiding van een tip, laat de politie maandagavond via Instagram weten. Bij het bericht op het sociale medium is ook een foto geplaatst van de enorme hoeveelheid flessen die uit het voertuig kwam.