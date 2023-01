Na de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië zijn zo’n 1500 mensen opgepakt door de politie. De meesten van hen werden gearresteerd toen de politie een tentenkamp ontruimde van Bolsonaro-aanhangers vlakbij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Brasilia. Ook in andere steden, zoals Rio de Janeiro en Sao Paulo, zijn kampen schoongeveegd en mensen opgepakt.