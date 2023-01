Bloomberg: Apple wil vanaf volgend jaar eigen modemchip maken

Het werk dat techgigant Apple verzet om een eigen modemchip te ontwikkelen voor in zijn mobiele telefoons moet al volgend jaar resultaat opleveren. Eind 2024 of begin 2025 wil Apple een eigen chip hebben die mobiele telefonie, wifi en bluetooth moet combineren, schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat is een jaar later dan de oorspronkelijke plannen, maar de ontwikkeling van het onderdeel bleek ingewikkelder dan verwacht.