Nationaal Coördinator Groningen belooft beterschap

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Regina Bouius zegt in een open brief aan de inwoners van Groningen dat de versterkingsoperatie van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied nog „niet goed genoeg” verloopt. Ze wil daar verandering in brengen en de NCG weer een menselijk gezicht geven. Zo belooft ze dit jaar onder andere bezwaren versneld te zullen afhandelen. Ook laat ze weten een team te hebben opgericht dat vastgelopen dossiers vlot kan trekken.