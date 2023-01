Aboutaleb: Erasmusbrug misbruikt tijdens jaarwisseling

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling misbruikt door „de onderstroom van extremistisch gedachtegoed”. Op oudejaarsnacht werden onder meer ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ op de brug geprojecteerd. Aboutaleb stelde het voorval maandagavond voor het eerst aan de orde bij een nieuwjaarsspeech voor vrijwilligers van de stad. Hij noemde daarbij de Erasmusbrug „de brug die van iedereen is en in alle kleuren van de regenboog kan schitteren”.