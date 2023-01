Koerssprong chipbedrijven ASML, Besi en ASMI op groen Damrak

ASML, Besi en ASMI hebben maandag forse koerssprongen gemaakt op de Amsterdamse beurs. De drie bedrijven uit de chipsector gingen aan de leiding op een positief gestemd Damrak, net als andere techbedrijven elders in Europa. De technologiesector profiteert van het optimisme over de heropening van de Chinese economie en de hoop dat de Federal Reserve in zijn streven de inflatie onder controle te krijgen de rente minder snel zal hoeven te verhogen dan eerder werd gevreesd.