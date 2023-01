Ook restaurants, cafés en hotels hebben last van het grote aantal zieken in Nederland. Personeel is nog minder beschikbaar dan de afgelopen maanden al het geval was, maar de griepgolf komt op een relatief gunstig moment. Zowel branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als ondernemers op vakbeurs Horecava constateren dat januari een rustige maand is voor de horeca, waardoor minder personeel nodig is.