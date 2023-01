Thailand voert vaccinatieplicht in voor alle vliegreizigers

Thailand heeft eerder coronamaatregelen afgeschaft, maar verlangt nu vanaf maandag weer van mensen die het land met een vliegtuig binnenkomen dat ze voldoende gevaccineerd zijn. De verplichting wordt mede ingegeven door het feit dat de grens tussen Thailand en China door de Volksrepubliek dit weekend weer is heropend en dat verwacht wordt dat er veel Chinese toeristen naar Thailand komen. De luchtvaartmaatschappijen die naar Thailand vliegen moeten voor het vertrek van passagiers nagaan of alles in orde is.